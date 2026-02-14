В Минске и трех областях ввели новые тарифы на коммуналку 16 14.02.2026, 20:42

Где будет дороже?

Минский горисполком, а также власти Брестской, Гомельской и Гродненской областей официально установили новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Свежие цены в жировках беларусы увидят весной — решения вступают в силу с 1 марта. Документы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Исходя из опубликованных решений, стоимость одних и тех же услуг в разных регионах страны будет отличаться. Мы сравнили цены на основные позиции в жировках (речь о субсидируемых государством тарифах).

Минск

В столице решение Мингорисполкома № 299 устанавливает следующие расценки, которые вступают в силу с 1 марта:

Водоснабжение: 2,0248 рубля за один кубометр;

Канализация: 1,1295 рубля за один кубометр;

Техническое обслуживание: 0,2305 рубля за один кв. м;

Техническое обслуживание лифта: 0,1034 рубля за один кв. м;

Обращение с твердыми коммунальными отходами: в домах с мусоропроводом — 21,7526 рубля за кубометр, без него — 19,3682 рубля.

Где дороже вода и канализация?

Если сравнивать столицу с областями, то водоснабжение дороже всего обойдется жителям Гомельщины. Там кубометр воды будет стоить 2,2927 рубля. В Брестской области тариф составит 2,2357 рубля, в Гродненской — 2,0723 рубля. Минчанам вода обойдется дешевле всего — 2,0248 рубля.

С канализацией ситуация иная. Самый высокий тариф установлен в Брестской и Гомельской областях — 1,9701 рубля за кубометр. В Гродненской области услуга стоит 1,7952 рубля. И снова самый низкий тариф зафиксирован в Минске — 1,1295 рубля.

Лифты и мусор

За техническое обслуживание лифта больше всех будут платить в Минске и Брестской области — 0,1034 рубля за кв. м. В Гродненской области тариф чуть ниже — 0,0999 рубля, а в Гомельской — 0,0982 рубля.

А вот вывоз мусора ощутимее всего ударит по карманам минчан. В домах без мусоропровода тариф составит 19,3682 рубля за кубометр. Для сравнения: в Брестской области это 18,8376 рубля, в Гродненской — 18,7082 рубля, а в Гомельской — 16,8589 рубля.

Что одинаково для всех?

Тарифы на капитальный ремонт жилых домов установлены на одном уровне во всех четырех регионах. С 1 марта отчисления составят 0,2825 рубля за квадратный метр общей площади.

Почти везде совпадает тариф на управление общим имуществом — 0,0394 рубля за квадратный метр (в решениях Брестского и Гродненского облисполкомов эта цифра прописана для жилых домов).

