Белорусы могут потерять до 50% пенсии 11 14.02.2026, 16:37

Стало известно, по каким причинам.

Представьте ситуацию. Белорус с пенсией в 1000 рублей просрочил банку кредит в 5000 рублей – и теперь по закону будет отдавать банку 200 рублей в месяц. У работающего человека с зарплатой в ту же 1000 рублей и таким же долгом будут забирать по 500 рублей ежемесячно. Разница – в 2,5 раза. Это не ошибка расчета, а принцип белорусского законодательства: пенсия защищена от взысканий сильнее, чем любой другой доход. Но все не так просто, есть исключения, пишет myfin.by.

Что могут удержать с пенсии?

Пенсионеры в Беларуси освобождены от многих налогов и сборов, которые платят работающие граждане. Однако они не освобождены от ответственности по долгам. При этом закон строго регулирует, сколько и при каких условиях можно взыскать с человека, живущего на такое пособие.

Статья 94 Закона «О пенсионном обеспечении» устанавливает четыре причины удержаний:

Судебные решения, приговоры, определения, постановления.

Исполнительные надписи нотариусов.

Акты других органов, исполняемые в порядке Закона «Об исполнительном производстве».

Решения комиссий по назначению пенсий при переплатах по вине пенсионера.

База для расчета – пенсия к выплате минус надбавка на уход. Это ключевой момент: надбавка на уход вообще не участвует в расчете удержаний.

В некоторых случаях с пенсии могут взыскать только 20 %, иногда – сразу 50 %. В каких случаях?

Закон делит все виды долгов на два класса с разными лимитами удержаний.

Приоритетные взыскания: съедят до 50% пенсии

Статья 108 Закона «Об исполнительном производстве» устанавливает повышенный предел для социально значимых требований.

Приоритетные взыскания:

- алименты на детей;

- возмещение расходов государства на содержание детей в детдомах и интернатах;

- возмещение ущерба от преступления, возмещение вреда жизни или здоровью;

- задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг.

По этим долгам судебный исполнитель может удерживать до 50 % после вычета надбавки на уход.

Как видите, неуплата коммуналки идет сразу за серьезными преступлениями. Очевидно, потому, что эти неплатежи угрожают устойчивости всей системы ЖКХ, долги одних жильцов перекладываются на других, невозможность взыскания создает культуру неплатежей. На практике это означает, что по долгу за свет взыщут в 2,5 раза больше, чем по просроченному кредиту.

Все остальные задолженности попадают в категорию без приоритета.

Взыскания без категории приоритета: могут забрать максимум 20 % пенсии

Они пусть и не имеют категории приоритета, все равно могут «откусить» заметную часть выплаты.

Без категории взыскания:

- потребительские кредиты банковские и у МФО, автокредиты, ипотека;

- штрафы и пени по кредитам;

- займы у физических лиц;

- прочие денежные обязательства.

По таким долгам максимум взыскания – 20 % пенсии.

Это главное отличие от работающих граждан, ведь с их зарплаты по обычным долгам могут взыскивать до 50 %.

Особо про надбавку на уход

Абсолютно защищена от взысканий надбавка на уход, с нее не берут никогда и ничего. При расчете взыскания надбавку вычитают из общего пенсионного дохода и считают проценты от того, что осталось.

Кому положена надбавка на уход? Она автоматически назначается пенсионерам, достигшим 80 лет, в размере 50 % от минимальной пенсии. А людям с инвалидностью I группы и еще некоторым категориям начисляют надбавку в 100 % от минимальной пенсии по возрасту. По состоянию на февраль 2026 года это 124,24 рубля.

Пример расчета

У пенсионера алименты плюс долг по ЖКУ и просроченный кредит.

Все равно суммарно не могут удержать больше 50 % базы. Приоритет отдается требованиям класса А, остальные ждут своей очереди. Вначале с пенсионера взыщут первоочередное по 50 %, а потом остальное, но уже по 20 %.

Условия такие:

пенсия: 1200 рублей в месяц, в том числе – надбавка на уход 124,24 рубля;

долги: алименты, решение суда: 300 рублей в месяц;

просроченный кредит: 5000 рублей;

просрочка за ЖКУ: 800 рублей.

Расчет по приоритетам:

База: 1200 минус 124,24, получается 1075,76 рубля. Берем от этого 50 %, получается 537,88 рубля. Это максимум суммы всех удержаний.

Распределение:

алименты, высший приоритет: 300 рублей;

ЖКУ, класс А: можно взять еще 537,88 минус 300, получается 237,88 рубль;

кредит, класс Б: ничего не взыскивают, потому что лимит 50 % исчерпан приоритетными долгами.

Остаток долга по ЖКУ 562,12 рубля переносится на следующие месяцы. Кредит остается неоплаченным до погашения или уменьшения приоритетных долгов.

А если пенсионер работает? Тогда у него будет два расчета взыскания: с пенсии – как мы описали выше и с зарплаты – как с обычного работающего гражданина, то есть до 50 % по любым взысканиям.

Особые случаи и исключения

Исключения из общего правила редки, но есть:

Переплаты по вине пенсионера. Статья 94 Закона «О пенсионном обеспечении» вводит отдельный канал взыскания – решения комиссий по назначению пенсий. Так бывает, когда для увеличения пенсии подали поддельные или недостоверные документы либо пенсионер скрыл факты, влияющие на размер пенсии. Тут есть особенность – взыскание происходит без суда, по решению комиссии органа соцзащиты. Предел удержания по классу Б – 20 % пенсии.

Особая категория – осужденные пенсионеры. Для них в местах лишения свободы действует особый режим. Часть пенсии идет на возмещение расходов учреждения: питание, коммунальные. Это регулируется Уголовно-исполнительным кодексом. Сколько останется – зависит от категории исправительного учреждения. Если есть алименты, кредиты – взыскание идет из оставшейся части. Сохраняется минимум для личных нужд.

Если человек получает две пенсии, то взыскание идет с двух пенсий одновременно по одинаковым правилам, по тем же лимитам, что с одной пенсии. Сохраняется общая гарантия: суммарно должно остаться не менее 50 % от общей базы, это сумма обеих пенсий минус надбавки.

Есть ли дополнительная защита для пенсий по инвалидности? Нет специальной защиты по виду пенсии. Все пенсии защищены одинаково. Но люди с инвалидностью I группы получают удвоенную надбавку на уход: 124,24 рубля вместо 62,12 рубля. Эта надбавка защищена от всех взысканий.

Может ли банк списывать долг с пенсионной карты автоматически?

Только по договору. Если при оформлении кредита вы подписали согласие на безакцептное списание, банк может удерживать деньги с карты напрямую.

Но лимиты остаются: даже по договору банк не может удерживать больше 20 % для кредитов. Если удерживают больше – это нарушение, можно обжаловать.

Что делать со старыми долгами, которые хотят взыскать только сейчас?

Проверить срок давности. По общему правилу срок исковой давности – три года, есть специальные сроки, все это определяется статьями 196–208 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Если с момента возникновения долга прошло больше, чем определено законодательством, – взыскание возможно, только если кредитор успел подать в суд до истечения срока. Если срок истек, а суда не было – долг считается невзыскиваемым.

Однако срок давности прерывается, если вы признали долг письменно, если вы делали хотя бы минимальный платеж, если было судебное решение по этому делу.

