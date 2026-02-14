Новые условия для «бедолаги» Коли Лукашенко 37 Андрей Карась, «Салідарнасць»

14.02.2026, 13:57

На открытие «уникальной лаборатории» пришла его мать.

На биологическом факультете БГУ, где учится младший сын правителя, 13 февраля открылась «уникальная лаборатория» структурной и функциональной биологии белка.

На церемонию открытия пришел ряд высокопоставленных чиновников: зампредседателя «Всебелорусского народного собрания» Александр Косинец, главврач лечкомисии и член Совета Республики Ирина Абельская (ее считают матерью Николая Лукашенко), глава Академии наук Владимир Караник, первый замминистра образования Александр Баханович.

Новая лаборатория — единственная в Беларуси «комплексная технологическая площадка по реализации полного цикла исследований белка». Ее создали для подготовки студентов в рамках совместной экспериментальной образовательной программы БГУ и Пекинского университета (Китай) в области биотехнологий.

Ректор БГУ Андрей Король отметил, что с открытием лаборатории начинает работать «отечественная биотехнологическая школа» и это было бы невозможным «без прямого участия» правителя и его волевого решения.

Во сколько обошлось создание уникальной лаборатории, не сообщается.

Напомним, что в 2022 году Николай Лукашенко поступил на биологический факультет БГУ для обучения по новой специальности «Биотехнологии» по китайской программе (предусматривается получение дипломов двух университетов — БГУ и Пекинского университета). Спустя год правитель рассказал, что «бедолага» Коля «мучается» в Пекинском университете.

Летом 2025 года на встрече с Александром Лукашенко ректор Пекинского университета Гун Цихуан заявил: «Я очень рад, что мы запустили совместную программу по обучению по специальности «Биотехнология». После окончания трехгодичной программы следующий этап — установление двухгодичного более углубленного изучения биотехнологий».

В настоящее время в БГУ продолжается проект по созданию Центра биологии.

В целом можно констатировать, что младший сын правителя получил фантастические для беларуского студента условия для учебы и научных исследований.

