Города-спутники Минска теряют население 7 14.02.2026, 14:14

Планы властей провалились.

Официальный статус спутников Минска имеют шесть городов – в четырех из них население, вопреки ожиданиям, сокращается. Второе десятилетие подряд пишутся планы по развитию городов, окружающих Минск, однако прироста населения в большинстве из них так и не наблюдается, пишет издание «Белорусы и рынок» со ссылкой на отчеты Национального кадастрового агентства, которое анализирует ситуацию с 2017 по 2025 годы.

Больше всего людей из Минска планировалось привлечь в Руденск. Здесь есть собственная ТЭЦ, позволяющая считать, что удастся сэкономить на строительстве новой инфраструктуры. В результате с 2017 по 2025 годы здесь вообще ничего не строилось, соответственно, население только уменьшалось естественным образом. На сегодняшний день Руденск имеет звание спутника столицы чисто формально, отмечает издание.

В Логойске с 2017 по 2025 годы были построены 11 многоэтажек и 369 усадебных домов, в Дзержинске – 17 многоквартирных домов и 353 усадьбы, в Заславле – один многоквартирный дом и 370 усадеб.

Определенный рост населения некоторое время наблюдался в этих городах, однако затем остановился и пошел в обратном направлении.

В Дзержинске количество жителей начало уменьшаться в 2023 году, в Заславле – в 2022-м, в Логойске оно не росло даже на старте «спутниковой программы».

Единственный город-спутник, который на самом деле привлек к себе население – это Смолевичи. Здесь оно выросло за последние восемь лет в полтора раза – до 23,7 тысячи человек. Также за это время здесь были построены 25 многоквартирных и 785 усадебных домов.

Также население выросло в шестом спутнике Минска – Фаниполе (на 17%). С 2017 по 2025 годы здесь в эксплуатацию ввели 18 многоквартирных домов и 249 усадебных.

