Мобильные операторы Беларуси объявили новые условия с 23 февраля 16 14.02.2026, 16:23

Настоящий безлимит останется?

Тройка мобильных операторов Беларуси — А1, МТС и Life — объявили о грядущих изменениях в услугах и тарифах, как и предполагало постановление Минсвязи. Обновлённые правила стали известны 13 февраля, и оказалось, что для части абонентов настоящий безлимит никуда не денется. Просто будет называться по-другому и действовать временно, пишет Telegraf.

Причиной пересмотра условий сотовых операторов стало вступление в силу постановления Министерства связи и информатизации № 38, которое вводит ограничения на скорость передачи данных для абонентов с безлимитными пакетами.

Регулятор объяснил нововведения необходимостью «упорядочивания использования мобильного интернета» в условиях растущей нагрузки на сети. А суть новых правил — 30 ГБ на максимальной скорости, затем — «медленный, но приемлемый» безлимит.

Согласно постановлению Минсвязи, опубликованному недавно, после исчерпания 30 ГБ доступ в интернет должен сохраниться, но на пониженной скорости — не выше 1 Мбит/с. Требования распространяются как на новые, так и на так называемые «архивные» тарифы, подключённые ранее.

Операторы пытаются сохранить лояльность абонентов

Понимая риск недовольства со стороны пользователей, привыкших к настоящему безлимиту, операторы разработали компенсаторные механизмы. Впрочем, стратегии компаний различаются: от временных акций до кардинального пересмотра линейки тарифов.

А1: временная акция «Форсаж»

В компании А1 объявили, что для сохранения «положительного пользовательского опыта» абонентам пострадавших тарифов станет доступна новая услуга «Форсаж».

«Эта услуга позволит пользоваться безлимитным интернетом в рамках тарифного плана без ограничений по скорости. Для удобства пользователей услуга будет предоставляться без взимания платы в рамках рекламной акции», — пояснили в А1.

При этом сотовый оператор особо подчеркнул, что изменения не коснутся клиентов, пользующихся специальными условиями в рамках пакетов с домашним интернетом. Они сохранят безлимитный доступ без ограничений.

МТС: готовятся дополнительные опции

В МТС пересмотр условий затронет широкий спектр тарифов, включая популярные линейки «Безлимитище» (в том числе архивные версии), а также актуальные «Абсолют», «Безлимитище PRO» и «Безлимитище Young». Первые 30 ГБ будут начисляться 23 февраля, а затем обновляться 1-го числа каждого месяца.

В компании пообещали, что пользователи с ежемесячным потреблением менее 30 ГБ не заметят изменений. Для тех, кто привык тратить больше, оператор готовит решение.

«МТС готовит сразу несколько дополнительных опций с трафиком на полной скорости», — говорится в сообщении оператора, подчёркивая, что они станут доступны с 23 февраля.

Помимо этого, МТС с 23 февраля обновит правила предоставления контент-услуг («МТС ТВ», «Иви»), а с 1 марта повысит стоимость международной связи, роуминга и фиксированного интернета.

Life: Бонусные гигабайты и новый тариф

А вот изменения в услугах Life оказались не такими масштабными с точки зрения «безлимитов», затронув лишь один тариф — «Бесконечный Pro Max». Его условия теперь также будут приведены к стандарту «30 ГБ + 1 Мбит/с».

Однако, чтобы компенсировать неудобства, оператор предложил абонентам этого тарифа бонус в виде 60 ГБ на скорости до 5 Мбит/с ежемесячно в течение года. Для клиентов же, купивших устройство в рассрочку, такой бонус будет действовать весь срок договора.

