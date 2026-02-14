Пять стран Европы обвинили власти РФ в отравлении Навального 4 14.02.2026, 18:29

Официальное заявление.

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция вышли с совместным заявлением о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать о смерти критика Кремля Алексея Навального в результате отравления, за чем с очень высокой вероятностью стоят российские власти.

Как сообщает «Европейская правда», заявление опубликовали днём 14 февраля, в даты второй годовщины со дня смерти российского политика в колонии.

Заявление от имени пяти стран согласовано министрами иностранных дел и фактически прямо обвиняет власти РФ в отравлении Навального в тюрьме.

«Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды убеждены, что Алексея Навального отравили летальным токсином. Это вывод наших правительств на основе анализа образцов из тела Алексея Навального. Исследования убедительно подтвердили присутствие эпибатидина», — говорится в тексте.

Отмечается, что этот нейротоксин содержится в яде дереволазных лягушек, которые живут в Южной Америке, и нигде не присутствует в природе на территории России.

«Россия заявила, что Навальный умер по естественным причинам. Но учитывая токсичность эпибатидина и симптомы, о которых сообщалось, очень вероятной причиной его смерти было отравление. Навальный умер, находясь в тюрьме, то есть Россия имела способы, мотивы и возможность поразить его этим ядом», — говорится в заявлении.

Пять стран отмечают, что Россия уже неоднократно демонстрировала игнорирование международного права и конвенции по химическому оружию — напомнив, что в августе 2020 года они выступили с осуждением применения «Новичка» для отравления Навального, а перед тем российские агенты применили это вещество на территории Британии в Солсбери, в результате чего погибла британская гражданка.

«Последние находки ещё раз подчеркивают необходимость привлечь Россию к ответственности за повторяющиеся нарушения конвенции по химическому оружию, а в данном случае — в конвенции о биологическом и токсическом оружии. Наши постоянные представители в Организации по запрещению химического оружия сегодня письменно обратились к генеральному директору, чтобы проинформировать его об этом нарушении России. Мы также обеспокоены тем, что Россия не уничтожила все своё химическое оружие», — отмечают пять стран.

Они заявили, что используют все имеющиеся инструменты для привлечения России к ответственности за такое поведение.

