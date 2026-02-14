Бразилец принес Южной Америке первое в истории золото зимней Олимпиады

Бразилец принес Южной Америке первое в истории золото зимней Олимпиады2
- 14.02.2026, 19:03
Сенсация от Лукаса Пиньейро Бротена.
Горнолыжник сборной Бразилии Лукас Пиньейро Бротен завоевал золото зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
25-летний спортсмен показал время 2.25,00 минуты и стал победителем в гигантском слаломе — одной из самых технически сложных и динамичных дисциплин на крутых склонах.
Второе и третье места заняли швейцарцы Марко Одерматт (+0,58) и Лоик Мейяр (+1,17).
Лукас Пиньейро Бротен стал первым за всю историю зимних Олимпиад представителем не только Бразилии, но и всей Южной Америки, который завоевал олимпийскую медаль. Причём для континента эта награда стала сразу золотой.