22 мая 2026, пятница, 19:27
Гомельчанка выиграла суд у маркетплейса Ozon

5
  • 14.02.2026, 19:10
  • 6,992
Назначили даже моральную компенсацию.

В России обязали маркетплейс Ozon исполнить решение иностранного суда и выплатить компенсацию гомельчанке. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции города Москвы, заметили «Сильные новости».

Еще в мае 2025-го суда Центрального района Гомеля взыскал с компании «Интернет Решения» в пользу некой Анастасии Поповой неустойку за нарушение срока расторжения договора купли-продажи приобретенного на маркетплейсе товара.

Теперь Московский городской суд удовлетворил ходатайство белоруски о принудительном исполнении в России решения гомельского суда.

Речь про обязанность возвратить уплаченную по договору сумму в размере 18,94 белорусских рублей и выплатить 250 рублей компенсации морального вреда.

