Гомельчанка выиграла суд у маркетплейса Ozon

Гомельчанка выиграла суд у маркетплейса Ozon5
- 14.02.2026, 19:10
Назначили даже моральную компенсацию.
В России обязали маркетплейс Ozon исполнить решение иностранного суда и выплатить компенсацию гомельчанке. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции города Москвы, заметили «Сильные новости».
Еще в мае 2025-го суда Центрального района Гомеля взыскал с компании «Интернет Решения» в пользу некой Анастасии Поповой неустойку за нарушение срока расторжения договора купли-продажи приобретенного на маркетплейсе товара.
Теперь Московский городской суд удовлетворил ходатайство белоруски о принудительном исполнении в России решения гомельского суда.
Речь про обязанность возвратить уплаченную по договору сумму в размере 18,94 белорусских рублей и выплатить 250 рублей компенсации морального вреда.