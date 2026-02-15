В Еврокомиссии не исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году 5 15.02.2026, 4:33

Киев уже сделал положительный вклад в развитие Европы.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что нынешняя методология расширения была разработана «для мирного времени» и нуждается в радикальном изменении.

Об этом сообщила Кос на «Украинском ланче», который организовал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности фонд Виктора Пинчука, пишет «Европейская правда».

Марта Кос отметила, что Украина уже сейчас «сделала положительный вклад в развитие Европы», заставив ЕС переосмыслить приоритеты и, в частности, вернула расширение в повестку дня. «Во-вторых, мы снова осознали, насколько важна безопасность в Европе. Возможно, мы об этом забыли», – добавила она.

В то же время Марта Кос признала, что по нынешней нормативной базе ЕС невозможно выполнить те задачи, которые ставит перед собой Украина.

«Методология, которую мы сейчас используем, создана для мира. Она создана для времён, когда есть куча времени, чтобы страна могла провести все необходимые реформы. Швеция, например, была самой развитой страной, которая подала заявку на членство в ЕС – но даже Швеции понадобилось три года», – напомнила она.

«Итак, исходя из нынешней методологии, 1 января 2027 года вступление невозможно.

Но мы должны найти решение, как преодолеть разрыв между действующей методологией и геополитическими вызовами. Мы не можем больше ждать», – заявила еврокомиссар.

Марта Кос признала, что дискуссии об этом уже начались, но воздержалась от их детализации.

Она также подчеркнула, что вступление Украины в Европейский Союз следует воспринимать не только как расширение, но и как геополитическую необходимость. «Это – объединение Европы, и впервые в истории мы имеем возможность, если всё сделаем правильно, объединить Европу. И это гораздо важнее, чем просто расширение», – заявила она.

