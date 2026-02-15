23 мая 2026, суббота, 10:45
Канада озвучила план поддержки Украины сейчас и после войны

  • 15.02.2026, 9:38
Страна готова присоединиться к многосторонним гарантиям безопасности.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой подтвердила неизменную поддержку Украины и готовность присоединиться к многосторонним гарантиям безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

Встреча министров состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 13-15 февраля в Германии.

Анита Ананд подтвердила непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее народа. Она также заявила о готовности Оттавы внести вклад в многосторонние гарантии безопасности для Украины в рамках Коалиции желающих.

Отдельно министр подчеркнула обязательство Канады усиливать экономическое давление на Россию, чтобы ограничить ее способность продолжать войну.

Стороны обсудили усилия для достижения справедливого и прочного мира, в частности развитие мирного процесса. Речь шла также о дальнейшем участии Канады в возвращении украинских военнопленных, незаконно удерживаемых гражданских и депортированных детей.

Канада, в частности, сопредседательствует вместе с Украиной в Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Кроме того, Ананд подтвердила обязательства поддерживать восстановление и реконструкцию Украины, включая укрепление энергетической безопасности.

