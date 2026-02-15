В Минске по неожиданному поводу снова выстроилась огромная очередь

В Минске по неожиданному поводу снова выстроилась огромная очередь21
- 15.02.2026, 10:36
На этот раз из-за морского деликатеса.
Пока кто-то стоял 14 февраля в очереди за цветами и тортами, другие могли занять место в очереди за устрицами. John Dory открыл свой 19-й магазин и в честь этого бесплатно кормил устрицами, пишет Onliner.
Новый магазин появился в торговом центре Expobel возле гипермаркета «Гиппо». Он заработал 12 февраля, но сегодня для покупателей устроили дегустацию деликатесов, как это бывало у John Dory в старые добрые времена.