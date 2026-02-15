«Это позор»: Клинтон резко высказалась о Трампе из-за Украины 42 15.02.2026, 11:13

37,202

Хиллари Клинтон

Заявление прозвучало во время дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Бывшая госсекретарь США и соперница Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон выступила с жесткой критикой политики действующей администрации в отношении войны в Украине. Заявление прозвучало во время панельной дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Клинтон, позиция администрации Трампа по Украине является «позорной». Она заявила, что попытки склонить Киев к соглашению, которое фактически означало бы капитуляцию перед Путиным, недопустим, пишет УНИАН.

«Попытка заставить Украину согласиться на сделку о капитуляции с Путиным – это позор. Усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, являются исторической ошибкой и коррупцией высшей степени», – подчеркнула политик.

Клинтон отметила, что Украина сегодня борется не только за свою территориальную целостность, но и за демократию и ценности Запада, теряя тысячи граждан. По ее словам, война стала следствием «мании одного человека» контролировать украинцев, очевидно имея в виду российского лидера Владимира Путина.

Она также выразила мнение, что действующий президент США либо не осознает масштабы страданий украинского народа, либо ему безразличны последствия происходящего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com