«Это позор»: Клинтон резко высказалась о Трампе из-за Украины

«Это позор»: Клинтон резко высказалась о Трампе из-за Украины42
- 15.02.2026, 11:13
Бывшая госсекретарь США и соперница Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон выступила с жесткой критикой политики действующей администрации в отношении войны в Украине. Заявление прозвучало во время панельной дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Клинтон, позиция администрации Трампа по Украине является «позорной». Она заявила, что попытки склонить Киев к соглашению, которое фактически означало бы капитуляцию перед Путиным, недопустим, пишет УНИАН.
«Попытка заставить Украину согласиться на сделку о капитуляции с Путиным – это позор. Усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, являются исторической ошибкой и коррупцией высшей степени», – подчеркнула политик.
Клинтон отметила, что Украина сегодня борется не только за свою территориальную целостность, но и за демократию и ценности Запада, теряя тысячи граждан. По ее словам, война стала следствием «мании одного человека» контролировать украинцев, очевидно имея в виду российского лидера Владимира Путина.
Она также выразила мнение, что действующий президент США либо не осознает масштабы страданий украинского народа, либо ему безразличны последствия происходящего.