Белоруску шокировала стоимость аренды и покупки жилья в Борисове 7 15.02.2026, 11:32

6,666

Видео вызвало оживленную дискуссию в соцсетях.

Мастер по перманентному макияжу из Борисова изучила цены на аренду и покупку жилья в районном городе. Они ее впечатлили настолько, что женщина решила рассказать об этом в TikTok, пишет «Зеркало».

— Недавно я охреневала от цен в борисовской «Весте» (местный торговый центр. — Прим. ред.) на шмотки и так далее. А сегодня я зашла на «Куфар» в отдел недвижимости… Лежу и охреневаю, — делится женщина. — Я зашла посмотреть сначала, сколько стоит аренда жилья в Борисове. Вы вообще в курсе, что за 250 долларов ты, может быть, что-то снимешь. 250−300 долларов — цена жилья в Борисове. Тысяча рублей. А потом я зашла [посмотреть] объявления о продаже жилья в Борисове. Квартиры двухкомнатные с минимальным ремонтом в Борисове стоят 50−60 тысяч долларов и так далее. Это серьезно?

«Зеркало» посмотрело объявления о продаже жилья в Борисове. Цены стартуют от 28 тысяч долларов за старые двушки (от 44 кв. м) до 50−70 тысяч за двухкомнатные квартиры в новостройках. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры также варьируется от 150 долларов за старую квартиру без ремонта в панельном доме до 250−350 долларов за двушку в новом доме.

При этом средняя зарплата по Борисовскому району за 2025 год составляла 2407 рублей до уплаты налогов.

В комментариях под видео борисовчане и минчане обсуждают цены. Высказываются как квартиросъемщики, так и арендодатели:

«Нормальные цены, доллар упал, вот и кажется, что много, а в белках так и было. На любой карман можно найти».

«То, что ты видишь на «Куфаре», — это те квартиры, которые никто не снимает, они там годами висят».

«Сдал около ж/д вокзала за 550 рублей».

«Так это нормальные цены».

«При зарплате 400 баксов это дорого».

«Интересно, какие зарплаты в Борисове?»

«Ну около 1500−2000».

«Это хорошо, если она такая — 1000−1300».

«Нет таких зарплат тут».

«У меня, например, есть, а у мужа 3500. Так что есть».

«Мда, странные у вас работы. У меня 2200, и все, кого я знаю, — не ниже 1600».

«Как в ужастике». Девушка была готова бежать из Минска из-за съемного жилья

«50 тысяч за двушку — это немного».

«В Минске двухкомнатная год назад стоила 60−70 тыс. у.е., сейчас минимум 110 тыс. у.е.».

«Да, я считаю, что в Борисове за 200 долларов снимать — это очень дорого».

«Был в Борисове в командировке, очумел от цен на квартиры. Походу люди думают, что Борисов — это Минск. Есть и адекватные люди, сдают за нормальную цену».

«За 300 можно и в Минске снять».

«Ага, я бабушатню снимаю за 400, Курасовщина».

«Снимали пару месяцев назад двухкомнатную с евроремонтом, мебелью, большой угловой ванной за 150 у.е. в хорошем доме. Но согласна, что это нам так повезло. Вообще, когда искали жилье, даже за древний ремонт и ужасные условия люди, которые сдавали жилье, ставят в очередь на просмотр, узнают, кто ты и что. В общем, просто так не сдадут, еще и конкурс пройти нужно».

«А как вы хотели! Я тоже просто так никому не сдаю. Вы знаете, сколько ушло денег и здоровья на эти квартиры? Или об этом никто не думает».

«В Борисове дешево еще, ты в Смолевичах попробуй».

«Некоторые люди охреневают просто. А некоторые работают и зарабатывают просто. Цены растут абсолютно на все, как и зарплаты у людей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com