Белоруску шокировала стоимость аренды и покупки жилья в Борисове

Белоруску шокировала стоимость аренды и покупки жилья в Борисове7
- 15.02.2026, 11:32
- 6,666
Видео вызвало оживленную дискуссию в соцсетях.
Мастер по перманентному макияжу из Борисова изучила цены на аренду и покупку жилья в районном городе. Они ее впечатлили настолько, что женщина решила рассказать об этом в TikTok, пишет «Зеркало».
— Недавно я охреневала от цен в борисовской «Весте» (местный торговый центр. — Прим. ред.) на шмотки и так далее. А сегодня я зашла на «Куфар» в отдел недвижимости… Лежу и охреневаю, — делится женщина. — Я зашла посмотреть сначала, сколько стоит аренда жилья в Борисове. Вы вообще в курсе, что за 250 долларов ты, может быть, что-то снимешь. 250−300 долларов — цена жилья в Борисове. Тысяча рублей. А потом я зашла [посмотреть] объявления о продаже жилья в Борисове. Квартиры двухкомнатные с минимальным ремонтом в Борисове стоят 50−60 тысяч долларов и так далее. Это серьезно?
«Зеркало» посмотрело объявления о продаже жилья в Борисове. Цены стартуют от 28 тысяч долларов за старые двушки (от 44 кв. м) до 50−70 тысяч за двухкомнатные квартиры в новостройках. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры также варьируется от 150 долларов за старую квартиру без ремонта в панельном доме до 250−350 долларов за двушку в новом доме.
При этом средняя зарплата по Борисовскому району за 2025 год составляла 2407 рублей до уплаты налогов.
@sara_pm_borisov ♬ оригинальный звук - DARIA
В комментариях под видео борисовчане и минчане обсуждают цены. Высказываются как квартиросъемщики, так и арендодатели:
«Нормальные цены, доллар упал, вот и кажется, что много, а в белках так и было. На любой карман можно найти».
«То, что ты видишь на «Куфаре», — это те квартиры, которые никто не снимает, они там годами висят».
«Сдал около ж/д вокзала за 550 рублей».
«Так это нормальные цены».
«При зарплате 400 баксов это дорого».
«Интересно, какие зарплаты в Борисове?»
«Ну около 1500−2000».
«Это хорошо, если она такая — 1000−1300».
«Нет таких зарплат тут».
«У меня, например, есть, а у мужа 3500. Так что есть».
«Мда, странные у вас работы. У меня 2200, и все, кого я знаю, — не ниже 1600».
«Как в ужастике». Девушка была готова бежать из Минска из-за съемного жилья
«50 тысяч за двушку — это немного».
«В Минске двухкомнатная год назад стоила 60−70 тыс. у.е., сейчас минимум 110 тыс. у.е.».
«Да, я считаю, что в Борисове за 200 долларов снимать — это очень дорого».
«Был в Борисове в командировке, очумел от цен на квартиры. Походу люди думают, что Борисов — это Минск. Есть и адекватные люди, сдают за нормальную цену».
«За 300 можно и в Минске снять».
«Ага, я бабушатню снимаю за 400, Курасовщина».
«Снимали пару месяцев назад двухкомнатную с евроремонтом, мебелью, большой угловой ванной за 150 у.е. в хорошем доме. Но согласна, что это нам так повезло. Вообще, когда искали жилье, даже за древний ремонт и ужасные условия люди, которые сдавали жилье, ставят в очередь на просмотр, узнают, кто ты и что. В общем, просто так не сдадут, еще и конкурс пройти нужно».
«А как вы хотели! Я тоже просто так никому не сдаю. Вы знаете, сколько ушло денег и здоровья на эти квартиры? Или об этом никто не думает».
«В Борисове дешево еще, ты в Смолевичах попробуй».
«Некоторые люди охреневают просто. А некоторые работают и зарабатывают просто. Цены растут абсолютно на все, как и зарплаты у людей».