В Беларуси перестали работать карточки популярного иностранного банка

В Беларуси перестали работать карточки популярного иностранного банка3
- 15.02.2026, 22:08
- 18,692
Решение принято для соблюдения международных санкций.
Платежные карты литовского онлайн-банка Paysera с 11 февраля перестали работать в Беларуси.
Информацией об этом поделились пользователи чатов о пересечении границы, пишет Office Life.
Белорусские пользователи Paysera поделились скриншотом сообщения, полученного от Paysera. Сотрудники банка сообщили, что транзакции по ним в нашей стране «будут безуспешны».
Свое решение они объяснили соблюдением международных санкций. Теперь пользователи, находящиеся в Беларуси, лишь смогут просматривать баланс в банкоматах.
До этого Paysera оставался единственным литовским банком, картами которого можно было рассчитываться в Беларуси.