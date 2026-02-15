23 мая 2026, суббота, 12:25
В Беларуси перестали работать карточки популярного иностранного банка

3
  • 15.02.2026, 22:08
  • 18,692
Решение принято для соблюдения международных санкций.

Платежные карты литовского онлайн-банка Paysera с 11 февраля перестали работать в Беларуси.

Информацией об этом поделились пользователи чатов о пересечении границы, пишет Office Life.

Белорусские пользователи Paysera поделились скриншотом сообщения, полученного от Paysera. Сотрудники банка сообщили, что транзакции по ним в нашей стране «будут безуспешны».

Свое решение они объяснили соблюдением международных санкций. Теперь пользователи, находящиеся в Беларуси, лишь смогут просматривать баланс в банкоматах.

До этого Paysera оставался единственным литовским банком, картами которого можно было рассчитываться в Беларуси.

