В Беларуси перестали работать карточки популярного иностранного банка 3 15.02.2026, 22:08

18,692

Решение принято для соблюдения международных санкций.

Платежные карты литовского онлайн-банка Paysera с 11 февраля перестали работать в Беларуси.

Информацией об этом поделились пользователи чатов о пересечении границы, пишет Office Life.

Белорусские пользователи Paysera поделились скриншотом сообщения, полученного от Paysera. Сотрудники банка сообщили, что транзакции по ним в нашей стране «будут безуспешны».

Свое решение они объяснили соблюдением международных санкций. Теперь пользователи, находящиеся в Беларуси, лишь смогут просматривать баланс в банкоматах.

До этого Paysera оставался единственным литовским банком, картами которого можно было рассчитываться в Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com