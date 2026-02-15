ВСУ поразили один из крупнейших портов Юга России 2 15.02.2026, 11:54

Помимо порта «Тамань», под удар попали Сочи и Анапский район.

Вооруженные силы Украины атаковали один из крупнейших портов Юга России — черноморский порт «Тамань» в Краснодарском крае, пишет The Moscow Times .

В результате массированной атаки беспилотников в ночь на 15 февраля повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. По его словам, два человека получили ранения и были госпитализированы.

Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что из-за падения обломков БПЛА резервуар с нефтепродуктами загорелся. По состоянию на 10:00 мск 15 февраля площадь пожара составляла 2,2 тыс. кв. метров. В тушении задействованы 165 человек и 45 единиц техники, включая силы МЧС.

Помимо порта Тамань, под удар попали Сочи и село Юровка в Анапском районе. Мэр Сочи Андрей Прошунин назвал произошедшее одной из самых продолжительных и массированных атак на город. По его словам, над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили десятки беспилотников, разрушений стратегической инфраструктуры удалось избежать, однако в одном из садовых товариществ выбиты окна в частном доме. В селе Юровка повреждения получила котельная, возгорания не произошло, сообщил Кондратьев.

Порт Тамань, расположенный в поселке Волна Темрюкского района, является одним из ключевых экспортных узлов для перевалки нефтепродуктов. Как напоминает Reuters, в декабре 2025 года он уже подвергался атаке дронов, тогда загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, пострадали два причала, два судна и трубопровод с мазутом. Проектный объем перевалки Таманского перегрузочного комплекса составляет 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. По данным отраслевых источников, в 2025 году через порт экспортировано порядка 4,16 млн тонн нефтепродуктов.

