23 мая 2026, суббота, 14:08
МИД России недвусмысленно предупредил Лукашенко

26
  15.02.2026, 13:11
  • 39,010
Диктатору порекомендовали «сохранять бдительность» при сделках с США.

В Москве напомнили Лукашенко о российских и китайских интересах при заключении «большой сделки» с Вашингтоном. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин в интервью ТАСС «по-товарищески» призвал Беларусь «сохранять бдительность» при сделках с США.

Галузина спросили, как он может прокомментировать снятие санкций США с авиакомпании «Белавиа».

Российский чиновник ответил, что приветствует исключение авиакомпании «Белавиа» из «черных списков» Минфина США, но отмечает, что «в общем и целом, масштабный санкционный режим против Беларуси продолжает действовать».

Галузин заявил, что администрация США пока не отказывается от политики давления на Лукашенко, и «Белый дом готов задействовать рычаги экономического воздействия в любой нужный ему момент».

Российский дипломат заявил, что РФ приветствует «любые конструктивные начинания в контексте нормализации белорусско-американского диалога», но при этом они «по-товарищески» призывают «белорусских друзей сохранять бдительность».

Российский чиновник подчеркнул, что «большая сделка» Минска с Вашингтоном возможна исключительно при «отсутствии ущерба ее сотрудничеству с ключевыми союзниками — Россией и Китаем».

