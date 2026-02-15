«Лукашенко послали сигнал, что никакого Коли не будет»30
- 15.02.2026, 14:16
- 28,184
Пришло время готовиться к смене власти в Беларуси.
О сигналах для Лукашенко из Москвы в комментарии «Радыё Свабода» рассказал журналист издания The Insider Тимур Олевский.
В Москве считают, что Беларусь стоит на пороге переворота. Россия угрожает отстаивать свое право на Беларусь даже с применением ядерного оружия. Откуда такие алармистские заявления и что они означают?
Служба внешней разведки России, а вслед за ней и представитель МИД Мария Захарова, говорят об очередных попытках Запада оторвать Беларусь от России.
Звучат слова о «геополитической игре», «заговорах» и даже о необходимости гарантировать безопасность Беларуси всеми доступными средствами. В этом контексте Захарова упомянула даже ядерное оружие.
Тимур Олевский обращает внимание, что СВР и Мария Захарова — «это специфические акторы, которые системно занимаются публичными провокациями».
«Когда они что-то заявляют, очень часто они создают дымовую завесу. И до войны, и с самого ее начала СВР и Захарова, особенно когда действуют вместе, обвиняли кого-то в том, что собирались сделать сами. А потом сами это и делали. СВР перед атаками на Украину неоднократно обещали провокации против Путина. Перед применением какого-нибудь варварского оружия они говорили, что такое оружие собираются применить против России и что Россия обязательно даст «достойный ответ».
Олевский считает, что заявления СВР и Захаровой свидетельствуют о том, что они собираются сделать именно то, в чем пытаются обвинить Запад.
«Они говорят, что якобы пытаются защитить Беларусь от революции. На самом деле это означает следующее: пришло время готовиться к смене власти в Беларуси и в ключевой момент обязательно быть готовыми перехватить эту власть».
По мнению Олевского, заявления СВР и Захаровой Лукашенко должен воспринимать как угрозу.
«Беларусь, с точки зрения Москвы, — удельное княжество. Лукашенко они терпят много лет. В 2020 Путин начал его ломать, а в 2022 — доломал. Но Лукашенко продолжает показывать, что признаки государственности у него еще есть. И они посылают ему сигнал, что никакой Коля не будет следующим президентом Беларуси», — сказал Тимур Олевский.