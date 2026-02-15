«Европа должна выжить»: Рубио предложил ЕС вместе решать проблемные вопросы 6 15.02.2026, 14:59

Госсекретарь США заявил о возрождении трансатлантической эры.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал Европу совместно с Вашингтоном решать проблемы массовой миграции, деиндустриализации и «климатической секты», подчеркнув необходимость выживания Европы как части общей западной цивилизации.

Как пишет Bild, Рубио подверг резкой критике энергетическую политику Запада последних лет, заявив, что «чтобы умилостивить климатическую секту, мы навязали себе энергетическую политику, обедняющую наши народы». По словам главы Госдепа, деиндустриализация Европы стала результатом «глупой» иллюзии послевоенного времени, когда считалось, что торговля и глобальный порядок заменят национальные интересы и идентичность. Массовую миграцию он назвал кризисом, который «трансформирует и дестабилизирует общества по всему Западу».

При этом госсекретарь отметил: «Мы совершили эти ошибки вместе», и напомнил об общих корнях и истории США и Европы. Именно поэтому, по его словам, американцы так глубоко переживают за Европу. «Европа должна выжить», — заявил он, предложив «двигаться вперед — к восстановлению». Рубио также заверил, что слухи о конце трансатлантической эры преждевременны. «Для нас, американцев, наш дом может находиться в Западном полушарии, но мы всегда будем детьми Европы», — сказал он.

Как указывает Financial Times, выступление Рубио резко контрастирует с высказываниями вице-президента США Джея Ди Вэнса, прозвучавших на форуме в прошлом году. Председатель конференции Вольфганг Ишингер назвал послание Рубио «вздохом облегчения в этом зале».

Однако реакция на речь оказалась неоднозначной. Политолог немецкого аналитического центра SWP Пиа Фурхоп назвала выступление «отравленным подарком», попыткой втянуть Европу в менталитет MAGA. Немецкий дипломат в беседе с FT заметил, что речь была рассчитана скорее на внутреннюю аудиторию США, «чем на нас». Другой европейский чиновник обратил внимание, что в выступлении не было ни слова о России или Украине. «Рубио по-прежнему верит в НАТО, но мы, европейцы, не будем развязывать американские культурные войны», — подчеркнул депутат Бундестага Юрген Хардт.

Politico со ссылкой на мнение европейских чиновников пишет, что сигнал США в Мюнхене был однозначным: «Присоединяйтесь или мы пойдем своим путем». Кроме того, по данным издания, на закрытой встрече замминистра обороны США Элбридж Колби заявил, что Штаты разделяют с Европой интересы, но не ценности, подчеркнув переход к миру, основанному на интересах.

