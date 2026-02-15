Сенсационное доказательство уязвимости России 12 Евгений Истребин

15.02.2026, 23:17

25,224

Критическая точка для Москвы найдена.

Это можно считать сенсационным доказательством уязвимости России.

Как только цена российской нефти сорта Urals по данным Минэкономразвития РФ упала ниже 50 долларов, так и сразу начала падать добыча, не смотря на продолжающийся рост квоты ОПЕК.

В ноябре цена опустилась до 44,9 долларов с 53,7 долларов в октябре. И следом начала сокращаться добыча.

Вероятно начали закрывать или сокращать скважины с самой высокой себестоимостью добычи. В дальнейшем в декабре и январе-26 тренд на сокращение добычи продолжился.

Это огонь! Надеюсь при сохранении цены на Urals ниже 45-50 долларов тренд на сокращение добычи продолжится.

Из графика получается что уровень 45-50 долларов является критическим. Ниже которого начинают резать добычу на месторождениях с высокой себестоимостью.

Евгений Истребин, «Фейсбук»

