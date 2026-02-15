Контрнаступление ВСУ: россиян выбили из Приморского 1 15.02.2026, 17:59

Александр Коваленко

Украинские атаки на Южном фронте набирают обороты.

Военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что на Южном направлении, в том числе в Запорожской области, Силы обороны Украины активизировали тактические контратаки на отдельных участках фронта.

По его оценке, эти действия носят локальный характер, но дают заметный результат, потому что направлены на улучшение позиций и срыв планов российских войск.

Коваленко подчеркивает, что переход к контратакам стал возможен, когда у российских подразделений возникли проблемы с качественной связью и координацией после блокировки Starlink.

В таких условиях украинские силы используют момент, чтобы действовать быстро и точечно, возвращая контроль над важными участками.

Ослабление российских сил

Одним из ключевых факторов стало серьезное истощение наступательных возможностей противника на отдельных направлениях.

5-я общевойсковая армия РФ с осени 2025 года понесла тяжелые потери и утратила прежнюю ударную силу. Это снижает способность российских войск удерживать темп и устойчиво давить на позиции ВСУ.

На фоне такого ослабления украинская сторона получает больше пространства для маневра и проведения действий тактического уровня, без попыток «бежать вперед любой ценой», а с расчетом на выгоду по местности и логистике.

Что удалось улучшить на направлениях

Коваленко перечисляет участки, где, по его оценке, украинские подразделения добились продвижений и улучшения ситуации: ВСУ оттеснили российские силы от Новоалександровки, Вербового и Вишневого, воспользовавшись тем, что противник ослаб из-за переброски ресурсов на другие задачи.

На участке у реки Гайчул российские подразделения, по словам эксперта, были отброшены на левый берег, что усиливает позиции украинской стороны на этом рубеже.

На Степногорском плацдарме ВСУ удерживают город и выбили российских военных из Приморского, зачистив северную часть населенного пункта, а также улучшили положение в районе Лукьяновки.

Эксперт отмечает, что такие контратаки дают практический эффект. Они выравнивают линию фронта, убирают опасные выступы, возвращают удобные рубежи и расширяют возможности для дальнейших действий на тактическом уровне.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Силы обороны Украины начали контрнаступление на южной линии фронта после того, как российским оккупантам запретили использовать терминалы Starlink.

