Над Минском заметили редкое атмосферное явление

Над Минском заметили редкое атмосферное явление4
- 15.02.2026, 16:11
Солнечное гало возникает в холодный период года при особых облачных условиях.
Над Минском жители заметили редкое раньше и довольно частое этой зимой погодное явление — солнечное гало.
Эксперт метеоканала «Метеовайб» рассказал, что оно появляется из-за «перисто-слоистой облачности, связанной с далекой северной периферией южного циклона».
В Беларуси гало (как солнечное, так и лунное) замечают каждый год, но обычно это явление случается не чаще нескольких раз в год. Например, за последние пару лет его наблюдали в декабре 2023, марте 2024, декабре 2025 и январе 2026.
Относительная редкость явления связана с тем, что гало возникает в холодный период (зима и ранняя весна), причем должны сложиться несколько условий: температура должна быть ниже –10…–20°C, плюс высокая влажность и наличие в воздухе (или в перисто-слоистых облаках) мелких ледяных игл — «алмазной пыли», которые своеобразно преломляют свет.