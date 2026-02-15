закрыть
23 мая 2026, суббота, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Над Минском заметили редкое атмосферное явление

4
  • 15.02.2026, 16:11
  • 1,806
Над Минском заметили редкое атмосферное явление

Солнечное гало возникает в холодный период года при особых облачных условиях.

Над Минском жители заметили редкое раньше и довольно частое этой зимой погодное явление — солнечное гало.

Эксперт метеоканала «Метеовайб» рассказал, что оно появляется из-за «перисто-слоистой облачности, связанной с далекой северной периферией южного циклона».

Wyświetl w Threads

В Беларуси гало (как солнечное, так и лунное) замечают каждый год, но обычно это явление случается не чаще нескольких раз в год. Например, за последние пару лет его наблюдали в декабре 2023, марте 2024, декабре 2025 и январе 2026.

Относительная редкость явления связана с тем, что гало возникает в холодный период (зима и ранняя весна), причем должны сложиться несколько условий: температура должна быть ниже –10…–20°C, плюс высокая влажность и наличие в воздухе (или в перисто-слоистых облаках) мелких ледяных игл — «алмазной пыли», которые своеобразно преломляют свет.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин