23 мая 2026, суббота, 16:36
Военные США задержали еще один подсанкционный танкер

  15.02.2026, 16:15
Судно Veronica III было остановлено в Индийском океане.

Пентагон сообщил о задержании в Индийском океане танкера Veronica III из-за нарушения санкций, введенных администрацией США.

Об этом, как пишет «Европейская правда», Министерство обороны США сообщило в X.

В сообщении говорится, что военные отслеживали судно от Карибского бассейна до Индийского океана, сократили расстояние и остановили его.

Американские войска провели «без инцидентов» проверку, морскую блокаду и абордаж судна Veronica III за нарушение санкционного режима.

В Пентагоне предостерегли другие танкеры от попыток нарушить санкции.

«Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и накажем», – написали в Пентагоне.

Согласно ресурсу Главного управления разведки Министерства обороны Украины War Sanctions, судно Veronica III задействовано в незаконной перевозке сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти.

