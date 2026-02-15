Военные США задержали еще один подсанкционный танкер

Военные США задержали еще один подсанкционный танкер3
- 15.02.2026, 16:15
Судно Veronica III было остановлено в Индийском океане.
Пентагон сообщил о задержании в Индийском океане танкера Veronica III из-за нарушения санкций, введенных администрацией США.
Об этом, как пишет «Европейская правда», Министерство обороны США сообщило в X.
В сообщении говорится, что военные отслеживали судно от Карибского бассейна до Индийского океана, сократили расстояние и остановили его.
Американские войска провели «без инцидентов» проверку, морскую блокаду и абордаж судна Veronica III за нарушение санкционного режима.
В Пентагоне предостерегли другие танкеры от попыток нарушить санкции.
«Международные воды не являются убежищем. На суше, в воздухе или на море мы найдем вас и накажем», – написали в Пентагоне.
Согласно ресурсу Главного управления разведки Министерства обороны Украины War Sanctions, судно Veronica III задействовано в незаконной перевозке сотен тысяч тонн подсанкционной иранской и венесуэльской нефти.