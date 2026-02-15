Посольство Италии в Беларуси может сменить визовый центр 15.02.2026, 16:23

Информация о возможных изменениях появилась на странице посольства в Instagram.

На этой неделе на странице посольства Италии в Беларуси в Instagram появилась информация о смене визового центра. Сообщается, что в результате тендера с 1 июля 2026 года запись и подача визовых заявлений будет проходить в центре оператора VF Worldwide, пишет Office life.

В соцсетях говорится, что визовый центр будет находиться на ул. Максима Танка. При этом уточняется, что до этого продолжит работать центр TLScontact на ул. Немиге.

Нынешний визовый центр TLScontact пока не сообщал о прекращении работы с итальянским посольством. Соответственно, нет информации и о том, что будет с номерами в так называемой живой очереди, где сейчас очень большое количество человек, и очевидно, что податься на визу до июля все они не смогут.

Информации о смене визового центра пока нет и на сайте посольства Италии в Беларуси.

Коммерческая компания VF Worldwide известна белорусам как VFS Global. В нашей стране через нее подают заявления на визы в Польшу, Венгрию и по другим направлениям. Заявители в тематических чатах пишут о том, что поймать окошко на запись в VFS Global очень сложно.

