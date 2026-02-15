Россия полностью исчерпала запас новых танков на складах 6 15.02.2026, 16:44

На ремонтные заводы начали отправлять устаревшие модели советского производства.

На российском «Уралвагонзаводе» началась модернизация старой модели танка Т-72. На основе выводов военных экспертов портал «Милитарный» пишет, что россияне уже исчерпали запасы более новых Т-72Б.

Издание процитировало исследователя бронетехники Андрея Тарасенко, который заметил старые танки Т-72А в одном из пропагандистских сюжетов российского телевидения. Как отметил исследователь, на обнародованных кадрах с танкового завода показали танк Т-72А с установленной на башне динамической защитой «Реликт». Кроме того, надгусеничные полки выполнены с модулями защиты вместо стандартных дополнительных баков.

Исследователь отметил, что в течение 2026–2027 годов «Уралвагонозавод» еще сможет загружать производственные мощности, ремонтируя «древние» Т-72А. Однако завод в Омске исчерпает запасы советских Т-80Б (БВ) уже в 2026 году. И пока остается открытым вопрос о том, сможет ли Россия организовать массовое производство новых танков.

Также авторы привели мнение аналитиков из Frontelligence Insight о том, что по состоянию на осень 2025 года Россия планировала за десять лет отремонтировать и модернизировать до уровня Т-72Б3М более 800 танков Т-72. Эта цифра совпадала с остатками танков Т-72 на складах и бронетанковых заводах.

«Тогда аналитики проанализировали полученную документацию корпорации «Уралвагонзавод» и на основе количества заказанных деталей воссоздали производственные планы по ремонту и модернизации танков Т-72», — говорится в статье.

Эти данные свидетельствуют о том, что Россия до 2036 года планирует полностью «отремонтировать и модернизировать 828 машин до конфигурации Т-72Б3М с пиком активности ориентировочно на 2028 год». Аналитики предположили, что между 2027 и 2029 годами отремонтируют или обновят 498 единиц Т-72Б3М.

Кроме того, OSINT-исследователь Jompy обнаружил, что эта цифра почти полностью совпадает с остатками Т-72, которые находятся на хранении. При этом примерно две трети из этих запасов — это старые Т-72А, принятые на вооружение в 1979 году и выпущенные до 1985 года. Часть из них уже отправили на «Уралвагонзавод».

«Полная модернизация танков Т-72А до уровня Т-72Б3М будет чрезвычайно сложной задачей, поскольку они потребуют полной замены всей электроники, переделки ходовой части, механизма заряжания и даже пакетов бронирования корпуса и башни», — пишут аналитики.

Также они напомнили, что восстановленные, но не модернизированные танки Т-72А, дополнительно оборудованные динамической защитой по стандарту Т-72Б3, замечали у россиян на фронте в 2024 году.

