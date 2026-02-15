Под Глуском обрушилась крыша торгового центра
- 15.02.2026, 16:53
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
В агрогородке Заелица Глусского района на Могилевщине 14 февраля обрушилась крыша торгового центра (ТЦ). Это случилось до начала рабочего дня – людей в здании не было. Пострадавших нет, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Крыша рухнула на на железобетонные плиты перекрытия над входом в здание. Входить туда теперь можно через запасной вход.
В МЧС предположили, что причиной обрушения стали снег и ветхость строительных конструкций.
В ведомстве напомнили, что из-за плохой погоды сейчас на крышах зданий активно скапливается снег, появляется наледь. Это, конечно, серьезная угроза как для жизни и здоровья людей, так и для конструкций самих построек.