Командиры РФ силой гонят солдат в «мясные» штурмы 7 15.02.2026, 16:57

Украинская разведка обнародовало перехват переговоров российских военных.

Украинская разведка зафиксировала новый перехват переговоров российских военных, который свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии подразделений армии РФ и принуждении солдат к участию в штурмовых действиях.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Главное управление разведки.

Угрозы и принуждение к атакам

По данным разведки, в перехваченном разговоре российский командир криками и угрозами пытается заставить подчиненных немедленно отправляться в наступление, несмотря на их неготовность выполнять приказ.

Ему необходимо как можно быстрее доложить руководству о начале штурма, из-за чего он оказывает психологическое давление на личный состав и заставляет военных отправляться в атаку.

