На Беларусь движутся сразу два циклона

На Беларусь движутся сразу два циклона11
- 15.02.2026, 23:11
Ожидаются сильный снег, метели и морозы ниже −29°С.
В начале предстоящей недели власть над Беларусью возьмут циклон Вивиана и антициклон Феликс. Белорусов ждет настоящая зимняя непогода: морозы до -29°С, сильный снег и порывистый ветер. Белгидромет на ближайшую ночь, 16 февраля, объявил оранжевый уровень опасности.
Сильный снег и метель от Вивианы
Оранжевый уровень опасности касается Гомельской и Могилевской областей. Там ночью в понедельник повалит сильный снег, закружит метель, на дорогах водителям помешают снежные заносы. Осадки как раз принесет активный южный циклон Вивиана.
В Telegram-канале «Метеовайб» спрогнозировали, что на Гомельщине и юго-востоке Могилевской области сугробы могут прибавить сразу 10-15 см.
Вивиана не задержится в стране: днем уйдет на Европейскую территорию России (ЕТР). По юго-востоку северный ветер может усилиться до порывистого, 15 м/с. В общем, жителям Гомельской и Могилевской областей точно не позавидуешь 16 февраля.
До -27°С от Феликса
Пока Вивиана будет царствовать в этих двух областях, власть над северо-западом возьмет скандинавский антициклон Феликс. Ночью 16 февраля, по прогнозу Белгидромета, на северо-западе ударят морозы -18..-24°С, местами возможны даже -25..-27°С.
В целом по стране холод будет не такими суровым (-10..-17°С). Днем в понедельник еще мягче – -6..-12°С. Малооблачная погода с северо-запада распространится на центр.
В Минске, как рассказали в «Метеовайбе», ночью будет -15..-17°С, днем – -7..-9°С и без осадков.
Самая морозная ночь на неделе
Синоптики «Метеовайба» сообщили, что ночь вторника, 17 февраля, станет самой морозной на неделе. Это проделки антициклиона Феликса – влияние его гребня усилится.
Так, в эту ночь столбик термометра покажет -18..-24°C, местами на севере до -25..-28°C. В Минске будет чуть «теплее» (-20..-22°С), а на юго-западе, как обычно, температура еще выше – -12..-17°С, рассказали в «Метеовайбе».
Белгидромет тем временем дает более суровый прогноз по ночным морозам: до -29°С на севере страны 17 февраля. Днем во вторник ждем -6..-13°С.
Зато уже без метелей и сильного снега: только днем местами по западу страны пройдет небольшой кратковременный снег, сообщили синоптики. Там же подует порывистый ветер.