На Беларусь движутся сразу два циклона 11 15.02.2026, 23:11

17,868

Ожидаются сильный снег, метели и морозы ниже −29°С.

В начале предстоящей недели власть над Беларусью возьмут циклон Вивиана и антициклон Феликс. Белорусов ждет настоящая зимняя непогода: морозы до -29°С, сильный снег и порывистый ветер. Белгидромет на ближайшую ночь, 16 февраля, объявил оранжевый уровень опасности.

Сильный снег и метель от Вивианы

Оранжевый уровень опасности касается Гомельской и Могилевской областей. Там ночью в понедельник повалит сильный снег, закружит метель, на дорогах водителям помешают снежные заносы. Осадки как раз принесет активный южный циклон Вивиана.

В Telegram-канале «Метеовайб» спрогнозировали, что на Гомельщине и юго-востоке Могилевской области сугробы могут прибавить сразу 10-15 см.

Вивиана не задержится в стране: днем уйдет на Европейскую территорию России (ЕТР). По юго-востоку северный ветер может усилиться до порывистого, 15 м/с. В общем, жителям Гомельской и Могилевской областей точно не позавидуешь 16 февраля.

До -27°С от Феликса

Пока Вивиана будет царствовать в этих двух областях, власть над северо-западом возьмет скандинавский антициклон Феликс. Ночью 16 февраля, по прогнозу Белгидромета, на северо-западе ударят морозы -18..-24°С, местами возможны даже -25..-27°С.

В целом по стране холод будет не такими суровым (-10..-17°С). Днем в понедельник еще мягче – -6..-12°С. Малооблачная погода с северо-запада распространится на центр.

В Минске, как рассказали в «Метеовайбе», ночью будет -15..-17°С, днем – -7..-9°С и без осадков.

Самая морозная ночь на неделе

Синоптики «Метеовайба» сообщили, что ночь вторника, 17 февраля, станет самой морозной на неделе. Это проделки антициклиона Феликса – влияние его гребня усилится.

Так, в эту ночь столбик термометра покажет -18..-24°C, местами на севере до -25..-28°C. В Минске будет чуть «теплее» (-20..-22°С), а на юго-западе, как обычно, температура еще выше – -12..-17°С, рассказали в «Метеовайбе».

Белгидромет тем временем дает более суровый прогноз по ночным морозам: до -29°С на севере страны 17 февраля. Днем во вторник ждем -6..-13°С.

Зато уже без метелей и сильного снега: только днем местами по западу страны пройдет небольшой кратковременный снег, сообщили синоптики. Там же подует порывистый ветер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com