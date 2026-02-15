Умер легендарный создатель консолей Sega Mega Drive и Dreamcast

Умер легендарный создатель консолей Sega Mega Drive и Dreamcast4
- 15.02.2026, 17:18
Хидеки Сато было 77 лет.
На 78-м году жизни 13 февраля 2025 года скончался Хидеки Сато – человек, стоявший за созданием самых известных игровых консолей компании Sega. Об этом сообщает издание Kotaku.
Именно Сато курировал разработку всех ключевых приставок японского гиганта в XX веке. Под его руководством появились такие культовые устройства, как Mega Drive (известная в США как Genesis), Sega Saturn и Dreamcast.
Эти консоли сформировали целую эпоху в видеоиграх и составили конкуренцию главному сопернику – Nintendo.
Путь компании Sega в игровой индустрии начался в 1983 году с выпуска 8-битной SG-1000. К концу 1980-х Sega стала одним из самых узнаваемых брендов в мире.
В 1988 году свет увидела 16-битная Mega Drive, которая подарила игрокам не только передовую графику, но и нового маскота компании – синего ежа Соника, ставшего поп-иконой и символом всей индустрии на долгие годы.