закрыть
23 мая 2026, суббота, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер легендарный создатель консолей Sega Mega Drive и Dreamcast

4
  • 15.02.2026, 17:18
  • 3,000
Умер легендарный создатель консолей Sega Mega Drive и Dreamcast

Хидеки Сато было 77 лет.

На 78-м году жизни 13 февраля 2025 года скончался Хидеки Сато – человек, стоявший за созданием самых известных игровых консолей компании Sega. Об этом сообщает издание Kotaku.

Именно Сато курировал разработку всех ключевых приставок японского гиганта в XX веке. Под его руководством появились такие культовые устройства, как Mega Drive (известная в США как Genesis), Sega Saturn и Dreamcast.

Эти консоли сформировали целую эпоху в видеоиграх и составили конкуренцию главному сопернику – Nintendo.

Путь компании Sega в игровой индустрии начался в 1983 году с выпуска 8-битной SG-1000. К концу 1980-х Sega стала одним из самых узнаваемых брендов в мире.

В 1988 году свет увидела 16-битная Mega Drive, которая подарила игрокам не только передовую графику, но и нового маскота компании – синего ежа Соника, ставшего поп-иконой и символом всей индустрии на долгие годы.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин