В Минске продается необычный бизнес по доставке VIP-суши

Заказы клиентам привозят в коробках из красного бархата.

Недавно в Минске выставили на продажу бизнес по доставке суши и роллов премиум-класса, заметил Office Life. Речь идет о нашумевшем бренде Black Pearl Sushi. Цена вопроса — $13 тысяч.

Заведение находится рядом с ТРЦ Dana Mall. Бизнес продается в полной комплектации — оборудование, кухня, сайт, аккаунт в Instagram и так далее.

Black Pearl Sushi начала работать в 2021 году. По задумке основателей, основной акцент сделали на премиальном качественном сырье — «не рис с морепродуктами, а морепродукты с рисом».

Как рассказывал основатель Black Pearl Sushi Максим Свиридов, на старте он вместе с супругой вложил в проект $17 тысяч, первую прибыль получили лишь через полгода. В 2022 году в целях дальнейшего развития долю в 30% продали новому партнеру.

Сейчас самый дешевый сет («Филадельфия», 1420 граммов) здесь предлагают за 180 рублей, самый дорогой (White Gold, 1580 граммов) — за 270. В прошлом году суши и роллы стали доставлять в коробках из красного бархата.

О причинах продажи бизнеса не сообщается.

