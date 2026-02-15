В Минске продается необычный бизнес по доставке VIP-суши 6 15.02.2026, 17:25

3,068

Заказы клиентам привозят в коробках из красного бархата.

Недавно в Минске выставили на продажу бизнес по доставке суши и роллов премиум-класса, заметил Office Life. Речь идет о нашумевшем бренде Black Pearl Sushi. Цена вопроса — $13 тысяч.

Заведение находится рядом с ТРЦ Dana Mall. Бизнес продается в полной комплектации — оборудование, кухня, сайт, аккаунт в Instagram и так далее.

Black Pearl Sushi начала работать в 2021 году. По задумке основателей, основной акцент сделали на премиальном качественном сырье — «не рис с морепродуктами, а морепродукты с рисом».

Как рассказывал основатель Black Pearl Sushi Максим Свиридов, на старте он вместе с супругой вложил в проект $17 тысяч, первую прибыль получили лишь через полгода. В 2022 году в целях дальнейшего развития долю в 30% продали новому партнеру.

Сейчас самый дешевый сет («Филадельфия», 1420 граммов) здесь предлагают за 180 рублей, самый дорогой (White Gold, 1580 граммов) — за 270. В прошлом году суши и роллы стали доставлять в коробках из красного бархата.

О причинах продажи бизнеса не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com