23 мая 2026, суббота, 18:16
Рубио поставил точку в теме выхода США из НАТО

  • 15.02.2026, 17:32
фото: Reuters

Глава Госдепа сделал заявление.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не планируют выходить из НАТО. Он подчеркнул, что перемещение войск из одной страны в другую происходило всегда.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Что касается НАТО — я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО. И мы ясно дали понять, я думаю, это было очень четко заявлено на саммите всего несколько дней назад или на встрече на уровне министров обороны. Мы не выходим из НАТО. Мы не уходим», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что США могут переместить пару тысяч солдат из одной страны в другую, добавив, что такие процессы происходили всегда.

Также Рубио отметил, что не существует более важной обязанности для любого государства, чем способность защищать свой народ и свою страну.

«Именно поэтому, кстати, мы говорим о важности наличия у наших партнеров по НАТО соответствующих возможностей... Я думаю, что мы хотим сказать, что чем сильнее наши союзники, тем сильнее мы все вместе», — резюмировал госсекретарь.

Напомним, в декабре 2025 года член Палаты представителей США республиканец Томас Масси внес законопроект о выходе Соединенных Штатов из альянса НАТО. Свой документ он аргументировал следующим образом:

«НАТО — это пережиток Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я внес законопроект HR 6508, чтобы прекратить наше членство в НАТО», — писал конгрессмен.

Также в его законопроекте было сказано, что НАТО создали для противодействия СССР, который распался более 30 лет назад.

