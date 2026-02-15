Рубио поставил точку в теме выхода США из НАТО

Рубио поставил точку в теме выхода США из НАТО10
- 15.02.2026, 17:32
Глава Госдепа сделал заявление.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не планируют выходить из НАТО. Он подчеркнул, что перемещение войск из одной страны в другую происходило всегда.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
«Что касается НАТО — я не понимаю, у Соединенных Штатов развернуты тысячи и тысячи военнослужащих в рамках миссии НАТО. И мы ясно дали понять, я думаю, это было очень четко заявлено на саммите всего несколько дней назад или на встрече на уровне министров обороны. Мы не выходим из НАТО. Мы не уходим», — сказал Рубио.
Он подчеркнул, что США могут переместить пару тысяч солдат из одной страны в другую, добавив, что такие процессы происходили всегда.
Также Рубио отметил, что не существует более важной обязанности для любого государства, чем способность защищать свой народ и свою страну.
«Именно поэтому, кстати, мы говорим о важности наличия у наших партнеров по НАТО соответствующих возможностей... Я думаю, что мы хотим сказать, что чем сильнее наши союзники, тем сильнее мы все вместе», — резюмировал госсекретарь.
Напомним, в декабре 2025 года член Палаты представителей США республиканец Томас Масси внес законопроект о выходе Соединенных Штатов из альянса НАТО. Свой документ он аргументировал следующим образом:
«НАТО — это пережиток Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я внес законопроект HR 6508, чтобы прекратить наше членство в НАТО», — писал конгрессмен.
Также в его законопроекте было сказано, что НАТО создали для противодействия СССР, который распался более 30 лет назад.