ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении5
- 15.02.2026, 19:40
У россиян паника.
Украинские военные добились тактических успехов на одном из ключевых участков фронта. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, противник понес ряд поражений, в частности в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.
Как отметил Свитан в комментарии «24 Каналу», продолжается тактическое продвижение украинских сил со стороны Варваровки. По его словам, эти действия уже можно считать операцией армейского уровня.
Эксперт подчеркнул, что российские подразделения оказались в сложной ситуации из-за собственных просчетов. В частности, они глубоко продвинулись в тыл украинских позиций, не обеспечив достаточного оперативного наполнения и подкрепления.
«С хорошо поставленными задачами и достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему на Запорожском направлении — восстановить утраченные позиции как на восточном фланге в районе Гуляйполя, так и на западном — в районе Степногорска», — заявил Свитан.
Ситуацию для противника осложнили технические факторы. По словам эксперта, одним из ключевых моментов стало блокирование связи через Starlink, а также перебои в работе Telegram.
Из-за этого подразделения врага оказались фактически отрезанными от координации и управления.
Российские военные, по данным украинской стороны, пытались продвинуться между Орехово и Днепром в сторону Запорожья, а также использовать территорию бывшего Каховского водохранилища для наступления. Однако сейчас они оказались в затруднительном положении.
Роман Свитан считает, что при проведении очередной тактической операции украинские силы могут создать для противника серьезную угрозу окружения.
«Если снова провести операцию тактического уровня, врага можно взять в серьезный котел», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что подобные успешные действия уже проводились на Купянском направлении, а также в районах Доброполья, Покровска, Мирнограда и Гришино.
По словам Свитана, речь идет не о стратегических, а об оперативных задачах, однако их реализация демонстрирует положительную динамику и добавил, что на фоне проблем со связью и потерь у российских подразделений фиксируется предпаническое состояние.