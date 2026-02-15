Импорт подержанных машин из Беларуси в Россию резко обвалился
- 15.02.2026, 17:55
Это произошло после повышения утильсбора.
В январе 2026 года из Беларуси в Россию ввезли всего 613 подержанных автомобилей. Это произошло на фоне повышения соседями тарифов утильсбора с 1 декабря прошлого года. При этом кардинально изменилась и структура ввозимых машин, отмечает в своем телеграм-канале директор Автостата Сергей Целиков.
Эксперт напоминает, что самые большие объемы ввоза подержанных автомобилей в Россию через Беларусь приходились на 2023–2024 годы — 45,4 и 45,9 тыс. соответственно. В 2025-м объемы ввоза упали до 19,1 тыс. штук. В январе 2026 года белорусы продали соседям всего 613 машин с пробегом.
Причиной такого падения стало повышение ставок утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года. Примечательно, что накануне изменения ставок статистика зафиксировала месячный всплеск импорта бэушных машин из Беларуси — чуть более 4 тыс. штук.
Напомним, на российском рынке с 1 декабря 2025-го произошло резкое повышение утильсбора для физлиц на автомобили мощностью свыше 160 л. с. А с 1 января 2026-го там на 20% проиндексировали ставки утилизационного сбора.
Новые ставки изменили и структуру ввозимых машин.
Как отмечает Сергей Целиков, до 1 декабря на авто мощностью свыше 160 л. с. приходилось почти две трети импорта (63,1%), а после 1 декабря — лишь чуть больше четверти (26,2%).
Если говорить о марках, то каждый пятый подержанный автомобиль, ввезенный через Беларусь, был марки BMW (20,4%). На втором месте с большим отставанием шли Volkswagen (7,4%) и Chevrolet (7%).
Сейчас в лидеры вышел Volkswagen (12,1%), у BMW доля составляет 11,3%, замыкает тройку Peugeot (9,4%).