ВСУ ликвидировали экс-игрока сборной Украины, воевавшего за РФ 6 15.02.2026, 18:22

Он провел на фронте лишь несколько месяцев.

Украинские военные ликвидировали коллаборациониста, который подписал контракт с армией России. Речь идет о бывшем нападающем украинских клубов и молодежной сборной Сергее Петрове, который погиб во время штурма в Донецкой области. Об этом сообщили росСМИ, ссылаясь на оккупационную «федерацию футбола Евпатории».

Петров официально присоединился к российским захватчикам летом 2025 года и выбрал службу в одном из штурмовых подразделений. Однако он смог повоевать лишь несколько месяцев.

По данным открытых источников, Петров родился 21 мая 1997 года в Евпатории, Крым. Футболом начал заниматься во Владимире в академии «БРВ-ВИК», после чего учился в луцкой «Волыни».

Также известно, что футболист выступал за юношескую и молодежную команды клуба, а впоследствии дебютировал в основном составе в Премьер-лиге.

В целом Петров играл за «Волынь», «Зирку» (Кропивницкий), «Львов», «Рух», «Металлист 1925» и «Агробизнес», а также сыграл один матч за сборную Украины U-21.

Однако уже после 2022 года спортсмен вернулся в оккупированный Крым, где играл за местные команды «Алустон» и «ТаврияЭнерго». Кроме того, он выступал в Узбекистане за «Машал» и «Коканд-1912».

