Мюнхенская конференция приняла историческое решение 7 15.02.2026, 22:58

Впервые премию Эвальда фон Кляйста присудили целому народу.

Впервые за всю историю премия имени Эвальда фон Кляйста присуждена не отдельному лидеру или организации, а целому народу — украинцам, пишет dialog.ua.

Народ Украины был удостоен премии Эвальда фон Кляйста. О награде было объявлено на Мюнхенской конференции по безопасности.

Подробности и кадры вручения опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский. Он получил награду от имени украинцев.

Премию им. Эвальда фон Кляйста впервые присудили целому народу. Украинцы получили ее за мужество, стойкость и защиту свободы Европы.

«Спасибо за эту награду для украинского народа — награду украинской силы и нашей дружбы… Я благодарен всем, кто вместе с Украиной. Спасибо всем, кто работает, чтобы остановить эту войну настоящим миром. Спасибо за уважение к нашему народу», — заявил Зеленский.

Премия имени Эвальда фон Кляйста учреждена в 2009 году Мюнхенской конференцией по безопасности. Она названа в честь Эвальда-Хайнриха фон Кляйста-Шменцина — немецкого офицера, участника антинацистского сопротивления и одного из основателей конференции. Награда вручается за вклад в международное взаимопонимание, мир и безопасность.

До этого лауреатами становились преимущественно отдельные политики и международные организации. Среди них — Генри Киссинджер, Хавьер Солана, Ангела Меркель, Йенс Столтенберг, Кая Каллас. В разные годы премию также получали ООН, Финляндия и Швеция. Однако решение 2026 года стало беспрецедентным: впервые награда присуждена целому народу.

Этот шаг Мюнхенской конференции стал не только символическим жестом солидарности, но и политическим сигналом о том, что борьба Украины рассматривается как часть общеевропейской безопасности.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com