Необычная табличка на АЗС заставила интернет хохотать 2 15.02.2026, 18:47

16,244

Что там написано?

Пользователь Reddit приехал на одну из заправочных станций, где заметил довольно необычное предупреждение. Фото с этой табличкой на платформе вызвала шквал саркастических и смешных реплик.

Автор публикации говорит, что эта табличка с предупреждением была размещена на одной из АЗС в Индии. Об этом он рассказал в своей заметке в Reddit.

Сообщение стало вирусным — за несколько часов на форуме оно набрало более 20 тыс. реакций и более ста комментариев. Свой снимок мужчина подписал следующим образом: «Знак на заправочной станции в Индии».

На фото можно увидеть предупреждение, что нельзя курить вблизи АЗС большими буквами. Внизу было дописано сообщение, какие риски несет такое поведение водителей.

«Ваша жизнь может быть не стоит, но наш бензин стоит дороже», — говорится в заметке.

Реакция соцсетей

В комментариях к этому сообщению реддитора, юзеры саркастически и с юмором отреагировали на это изображение. Больше всего поддержки получили такие реплики:

«Бум! Стоп, я уже не курил прямо возле станции!»;

«Как индус скажу, что в этой табличке показана вся Индия. Жизнь здесь не стоит ничего»;

«Хоть месседж правильный, но черт возьми, кто скажет менеджеру, что это тупо?!»;

«Это скорее смешно звучит, чем мотивирует не делать глупостей!»;

«Ха-ха, они не шутят. Потом этот бензин явно куда-то «исчезнет». Вот увидите».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com