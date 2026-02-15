Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах 8 15.02.2026, 18:57

Скрытые комплексы обнаружены на спутниковых снимках.

Китай активно строит скрытые ядерные комплексы в отдаленных горных долинах юго-западной провинции Сычуань. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки.

Одним из ключевых объектов, привлекших внимание журналистов и экспертов, является долина Цзитун, где китайские инженеры возводят новые бункеры и защитные валы. Спутниковые данные показывают многочисленные трубы, указывающие на работу с высокоопасными материалами – вероятно, там изготавливают обычную взрывчатку, которая используется в качестве детонатора в ядерных боеголовках.

Еще один объект, Пинтонг, окруженный двойным забором, специализируется на производстве ядерных боеголовок с плутонием. Центральное сооружение с вентиляционной трубой высотой 117 метров было недавно отремонтировано: добавлены новые вентиляционные отверстия и теплорассеиватели. Рядом продолжается активное строительство, а над входом видна гигантская надпись слов лидера Китая Си Цзиньпина: «Оставайтесь верными основополагающему делу и всегда помните о нашей миссии». Этот призыв, видимый из космоса, символизирует идеологическую основу ядерной экспансии.

Эти комплексы – лишь часть сети секретных объектов, созданных еще в 1960-х годах по проекту Мао Цзэдуна «Третий фронт». Тогда десятки тысяч ученых вырубали в горах лаборатории, чтобы защитить ядерную программу от ударов США или СССР. После разрядки 1980-х многие из них сократили, но с 2019 года модернизация ускорилась.

«Изменения, которые мы видим на этих объектах, соответствуют более широким целям Китая стать мировой сверхдержавой. Ядерное оружие является неотъемлемой частью этого», – отмечает Ренни Бабьярз, эксперт по геопространственной разведке.

По оценкам Пентагона, Китай уже имеет более 600 боеголовок и планирует удвоить этот показатель к 2030 году. Хотя это меньше, чем арсеналы США или России, рост вызывает тревогу в Вашингтоне. Заместитель госсекретаря Томас Г. Ди Нанно обвинил Пекин в тайных ядерных испытаниях, нарушающих глобальный мораторий.

«Китай хочет оказаться в таком положении, когда, по его мнению, он в значительной степени защищен от ядерного давления со стороны Соединенных Штатов», – комментирует Майкл С. Чейз из RAND Corporation.

