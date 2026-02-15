В «Минск Мире» затопило один из элитных домов 5 15.02.2026, 19:09

Стала известна причина.

В интернете в выходные распространилось видео, снятое в доме «Париж» в экспериментальном многофункциональном комплексе «Минск Мир». На кадрах – затопленные помещения.

Стала известна причина случившегося, ее объяснили в администрации Октябрьского района Минска.

В доме №35 на ул. Савицкого возникла течь в лифтовом холле.

Жильцы дома и пользователи сети, посмотревшие видео, предположили, что источником проблемы является кровля. Но причина проблемы кроется в другом.

«Специалисты обслуживающей организации провели обследование и выяснили: все на самом деле достаточно прозаично», – отметили в Telegram-канале администрации района.

Над лифтовым холлом расположено техническое помещение, где и произошла течь. Ее причиной стал засор канализации, заключили в ЖКХ.

После промывки из системы извлекли ветошь и тряпки, перемешанные со строительными растворами, – можно увидеть на фото ниже.

Как оказалось, отходы попали в канализацию из-за использования ее не по назначению. На данный момент течь устранена, говорится в публикации.

В администрации обратили внимание на то, что подобные засоры являются частой проблемой для домов, где активно ведутся ремонты.

В комментарии напомнили, что неправильное использование унитаза в одной квартире может привести к неприятным последствиям для всего дома.

