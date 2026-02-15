Дроны массово атакуют Москву 19 15.02.2026, 19:14

Атака беспилотников на российскую столицу продолжается уже несколько часов.

В воскресенье, 15 февраля, Москва практически с самого утра подвергается атаке неизвестных дронов. В российской столице закрывались аэропорты, а также зафиксированы падения обломков.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Исходя из постов мэра Москвы Сергея Собянина, атака на столицу началась примерно 11:40 и продолжалась как минимум до 16:10.

За это время время Собянин отчитался о якобы уничтожении 18 дронов, а на места падения обломков постоянно выезжали специалисты экстренных служб.

Также согласно сообщениям Росавиации, аэропорты «Домодедово» и «Внуково» временно были ограничены в работе из-за угрозы атаки беспилотников. В период примерно с 15:40 до 16:40 как минимум первый не принимал и не отправлял авиарейсы, а второй работал лишь по согласованию с соответствующими органами.

Тем временем в пабликах продолжают распространяться кадры из Москвы и Московской области, на которых атака дронов, судя по всему, продолжается.

Также отметим, что согласно публикации Минобороны РФ, российская ПВО в период с 9 утра до 13:00 сбила якобы 102 единицы беспилотников над Брянской, Калужской, Тульской и Московской областей.

