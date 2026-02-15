23 мая 2026, суббота, 19:52
Может ли охрана магазина требовать показать сумку

  • 15.02.2026, 19:28
Разъяснение белорусского юриста.

Бывают случаи, когда охрана магазина просит человека показать содержимое его сумки или карманов. Насколько это законно, рассказал адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенков в Telegram-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

«Согласно Закону «Об охранной деятельности» у сотрудников невоенизированной охраны нет права проводить досмотр граждан и их вещей», – подчеркнул юрист.

Но обратиться к вам с просьбой показать содержимое пакета они имеют право. Ваше же право – согласиться либо отказаться.

Но стоит учитывать, что при подозрении на совершение хищения товара сотрудник невоенизированной охраны магазина может вызвать милицию и задержать вас.

Как долго хранятся забытые в камере хранения вещи

С момента, когда посетитель при входе в магазин кладет свои вещи в ячейку, между ним и магазином начинает действовать договор хранения на безвозмездной основе.

Согласно ему торговая точка обязуется хранить содержимое ячейки, а потом вернуть его покупателю. Однако со сроком такого хранения есть нюансы, рассказал адвокат Александр Сенько.

Его должен устанавливает магазин. Однако далеко не каждый это делает, а если и делает, то не доводит эту информации до покупателей.

В таких случаях Гражданский кодекс Республики Беларусь предусматривает, что срок хранения может определяться исходя из условий договора хранения или моментом востребования вещей их владельцем.

Гражданское законодательство более гибкое и основывается на принципе добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений.

