23 мая 2026, суббота, 19:52
Российский оккупант бросил своих и побежал сдаваться в плен ВСУ

  • 15.02.2026, 19:35
Видеофакт.

Украинские защитники 225-го отдельного штурмового полка во время зачистки одного из населенных пунктов взяли в плен оккупанта.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», во время боевой работы Сил обороны рашист развязал себе руки и побежал за воином 225-го ОШП, чтобы сдаться в плен.

В результате полк зачистил укрытие захватчиков вместе с личным составом внутри, а пленный военный РФ отправится в обменный фонд.

«В сети десятки видео, на которых российские командиры издеваются, калечат, бросают в яму и заставляют убивать друг друга своих подчиненных, которые отказались сдохнуть в бессмысленных лобовых атаках. Поэтому пленный россиянин точно знал, что его ждет, и сделал правильный выбор - остаться в живых», - отмечают бойцы под обнародованным видео.

