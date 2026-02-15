Над Минском наблюдали необычно красный закат 1 15.02.2026, 19:43

Метеорологи объясняют это оптическим эффектом.

В воскресенье вечером над Минском наблюдали ярко-красный закат. Небо окрасилось в насыщенные алые и оранжевые тона.

Такой эффект возникает при низком положении солнца над горизонтом. В этот момент солнечный свет проходит через более плотный и протяжённый слой атмосферы. Короткие световые волны – синие и зелёные – почти полностью рассеиваются. До наблюдателя доходят в основном длинные волны – красные и оранжевые. Именно поэтому небо «горит».

Особенно интенсивный, «кровавый» оттенок появляется, когда в воздухе много частиц пыли, дыма, аэрозолей или влаги. Они усиливают рассеяние и фильтрацию света. Такие закаты часто фиксируют после пыльных бурь, при задымлении – например, из-за пожаров или смога – а также перед прохождением атмосферных фронтов с повышенной влажностью и облачностью.

С точки зрения метеорологии в этом явлении нет ничего мистического. Это оптический эффект, связанный с особенностями рассеяния света в атмосфере.

Народная примета «красный закат – к ветру» тоже имеет объяснение. Яркая окраска неба нередко наблюдается при прохождении атмосферных фронтов – особенно накануне изменения погоды.

