23 мая 2026, суббота, 20:44
  • 15.02.2026, 19:59
Один из самых необычных водопадов в мире стал золотым

Уникальное зрелище.

Исследователи заметили, что сияющий водопад в национальном парке Йосемити стал золотистым — это возможно лишь в определенное время года.

Калифорнийский национальный парк Йосемити и без того весьма впечатляющий, но теперь ученые заметили, что его знаменитая скальная формация Эль-Капитан окрасилась в золотистый. Это происходит ежегодно в феврале и считается весьма захватывающим зрелищем, пишет Popular Science.

Водопад Хорстейл ниспадает с восточной стороны формации и, как известно, может приобретать неземное свечение — это происходит исключительно в феврале. В эти великолепные моменты поток воды выглядит как золотой поток, стекающий по скале, и трудно поверить, что это преображение имеет вполне естественное объяснение.

По словам сотрудников парка, национальный парк Йосемити готовится принять посетителей в период наблюдения за водопадом Хорстейл в 2026 году — считается, что этот период продлится с 10 по 26 февраля. В этот период заходящее солнце сможет осветить водопад на Эль-Капитане огненным сиянием.

Ученые объясняют, что этот эффект чрезвычайно редкий и зависит от удачного стечения обстоятельств. Например, золотистый водопад можно наблюдать лишь в ясные вечера, при этом он должен быть достаточно активным, что обычно бывает лишь зимой.

Поскольку эффект напрямую зависит от природных условий, таких как течение воды, ясное небо и угол наклона солнца, желающим воочию наблюдать это зрелище советуют планировать поездку заранее.

По данным Национальной службы парков, исторически закатное свечение водопада Хорстейл было малоизвестно. Однако в последние годы посещаемость этого места резко возросла, а потому исследователи опасаются, что это может негативно сказаться на местной экосистеме.

