Отключение Starlink сократило удары дронами-камикадзе РФ 15.02.2026, 20:12

2,116

Спикер ВСУ сообщил о сбоях связи и управления у российских войск.

Россияне стали меньше атаковать дронами-камикадзе на Запорожском направлении после отключения терминалов Starlink, сказал в эфире Киев24 спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

«Стало меньше ударов дронами-камикадзе. Кроме того, после отключения у противника возникли определенные проблемы с коммуникацией и управлением пехотными штурмами», — отметил он.

При этом добавил, что российские оккупанты уже нашли какие-то альтернативные средства и продолжают более активно штурмовать. «Но были определенные проблемы. Думаю, что они и сейчас существуют на некоторых уровнях, но враг не перестал действовать коварно и не прекратил свою активность», — сказал Волошин.

Он подтвердил, что у врага были случаи «френдли фаер», то есть ударов по своим, после отключения терминалов Starlink. «По данным нашей разведки, по перехватам, действительно был один или два случая. Но нельзя сказать, что это было массовое явление», — подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com