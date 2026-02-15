23 мая 2026, суббота, 20:44
Жительница Мостов набрала кредитов по указке мошенников

  15.02.2026, 20:18
Ее спасла сотрудница одного из банков.

В Мостах сотрудница одного из банков предотвратила крупное мошенничество. Она заметила неладное в поведении клиентки, которая пришла за кредитом в 26 тысяч рублей, и убедила ее не отдавать деньги преступникам, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

История началась с телефонного звонка в Viber. Неизвестный представился 48-летней женщине сотрудником «Водоканала» и сказал, что нужно срочно менять счетчики, а для оформления договора потребовал идентификационный номер паспорта.

Сразу после этого в мессенджере раздался второй звонок — на этот раз якобы из Нацбанка. Собеседник заявил, что мошенники оформили на женщину кредит, и предложил поучаствовать в «спецоперации» по их поимке. Легенда была стандартной: жертву убедили поехать в Гродно, набрать кредитов в разных банках и перевести деньги «куда следует».

Женщина поверила и успела оформить несколько займов. Затем она пришла в отделение «Банка Дабрабыт», чтобы взять еще один кредит — на 26 тысяч рублей.

Именно здесь схему удалось прервать. Сотрудница банка обратила внимание на странное состояние посетительницы.

— Людей, которые находятся под воздействием мошенников, сразу видно. Мне быстро становится понятно, когда человек пришел и явно берет деньги не для себя, при этом будто смотрит куда-то вдаль и не понимает вообще, зачем это надо, — рассказала потом специалистка.

Работница банка поговорила с женщиной и объяснила: если она возьмет деньги и отдаст их третьим лицам, то останется ни с чем и в долгах. Клиентку удалось вразумить. В итоге передачу 26 тысяч рублей предотвратили, а ранее оформленные кредиты удалось закрыть.

За бдительность милиция объявила сотруднице банка благодарность и вручила денежную премию.

