В Кремле выставили новые условия для мира
- 15.02.2026, 20:27
Москва не ограничивается вопросом территорий.
Страна-агрессор Россия не ограничится только территориальными требованиями в рамках возможных переговоров о завершении войны с Украиной. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны.
Так, аналитики обратили внимание на заявление заместителя председателя Комитета по обороне Государственной Думы России Алексея Журавлева, который часто озвучивает реальные дипломатические и военные намерения Кремля. 14 февраля он заявил, что Россия «не ограничится» только сдачей Украиной Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также подчеркнул стремление сменить режим в Киеве, устранив якобы «русофобское» и неонацистское правительство.
Аналитики отмечают, что Москва может требовать не только международного признания оккупированных территорий, но и ставить более широкие политические и безопасности условия. Среди возможных требований — ограничение оборонного потенциала Украины, изменение внешнеполитического курса Киева и пересмотр европейской архитектуры безопасности.
«Высокопоставленные чиновники Кремля недавно также заявили, что послевоенная Украина должна быть «дружественной» к России, имея в виду, что Россия будет удовлетворена только Украиной, возглавляемой пророссийским правительством, которое проводит пророссийскую политику», — говорится в отчете.
В ISW отмечают, что Кремль неоднократно отвергал серьезные западные гарантии безопасности для Украины и демонстрировал готовность достигать своих военных целей силовыми методами, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.
Аналитики отмечают, что 14 февраля государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры о завершении войны «сузились» до самых сложных вопросов, на которые трудно дать ответ, и в то же время США не уверены, насколько серьезно Россия настроена прекратить войну.
Рубио подчеркнул, что США не знают, на каких условиях Россия готова остановить войну и удастся ли найти такие условия, которые были бы приемлемы для Украины и в то же время согласованы Москвой.