В Минске начались работы на территории старинного винокуренного завода

В Минске начались работы на территории старинного винокуренного завода1
- 15.02.2026, 20:40
- 4,344
Памятник архитектуры готовят к реставрации.
На улице Маяковского, 79 в Минске начались работы на территории старинного дрожже-винокуренного завода начала XX века.
Памятник архитектуры «кирпичного стиля» простоял более 120 лет, пишет Telegram-канал «Спадчына».
Судя по свежему фото, недавно на объекте были снесены боковые одноэтажные пристройки, которые появились уже в советское время, когда здесь размещалось электроремонтное предприятие.
Само же историческое здание, возведенное в 1903 году, пока не затронуто.
Немного истории
Здание было построено и запущено как дрожже-винокуренный завод в 1903 году Евстафием Любанским, который также был хозяином усадьбы Лошица. Сегодня это один из немногих сохранившихся образцов промышленной архитектуры того периода в столице Беларуси.
Эксперты надеются, что демонтаж поздних пристроек может означать начало подготовки к полноценной научной реставрации, которую этот памятник давно заслуживает.
Официальных подтверждений планов по реставрации пока не поступало.