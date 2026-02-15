В Минске начались работы на территории старинного винокуренного завода 1 15.02.2026, 20:40

Памятник архитектуры готовят к реставрации.

На улице Маяковского, 79 в Минске начались работы на территории старинного дрожже-винокуренного завода начала XX века.

Памятник архитектуры «кирпичного стиля» простоял более 120 лет, пишет Telegram-канал «Спадчына».

Судя по свежему фото, недавно на объекте были снесены боковые одноэтажные пристройки, которые появились уже в советское время, когда здесь размещалось электроремонтное предприятие.

Само же историческое здание, возведенное в 1903 году, пока не затронуто.

Немного истории

Здание было построено и запущено как дрожже-винокуренный завод в 1903 году Евстафием Любанским, который также был хозяином усадьбы Лошица. Сегодня это один из немногих сохранившихся образцов промышленной архитектуры того периода в столице Беларуси.

Эксперты надеются, что демонтаж поздних пристроек может означать начало подготовки к полноценной научной реставрации, которую этот памятник давно заслуживает.

Официальных подтверждений планов по реставрации пока не поступало.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com