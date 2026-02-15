23 мая 2026, суббота, 21:32
Рубио прибыл в Венгрию

  • 15.02.2026, 20:55
Рубио прибыл в Венгрию

Госсекретарь США проведет встречу с Орбаном.

Государственный секретарь США Марко Рубио вечером 15 февраля прибыл с официальным визитом в Будапешт.

Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Венгрии Каролин Саваж в сети X.

Дипломат назвала этот визит «историческим» для отношений между США и Венгрией.

По ее словам, в Будапеште госсекретарь обсудит с венгерскими чиновниками энергетическое и экономическое сотрудничество, опираясь на рамки, определенные президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на ноябрьском саммите в Белом доме.

Перед визитом в венгерскую столицу Рубио посетил Словакию. На встрече с главой словацкого правительства Робертом Фицо они договорились о сотрудничестве в энергетике, в частности в строительстве атомной электростанции с участием американской компании.

Как сообщалось, во время визитов в Братиславу и Будапешт госсекретарь США поднимет вопрос отказа этих стран от российских энергоносителей.

Как отмечает агентство Reuters, визит Рубио также направлен на укрепление связей со Словакией и Венгрией, консервативные лидеры которых часто конфликтуют с другими странами Европейского Союза, а также имеют теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом.

