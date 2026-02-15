Сеть «Гиппо» начала ликвидацию своих гипермаркетов

Сеть «Гиппо» начала ликвидацию своих гипермаркетов20
- 15.02.2026, 21:02
Закрыт магазин в ТРЦ Diamond City.
С 14 февраля в торгово-развлекательном центре Diamond City недалеко от столичного микрорайона Малиновка закрылся магазин сети «Гиппо». Информацию об этом Office Life подтвердили в ТРЦ.
Ретейлер «Белвиллесден», который развивает сеть «Гиппо», начал работать в Diamond City в 2018 году, в день открытия ТРЦ. На тот момент это был один из крупнейших гипермаркетов сети: общая площадь — более 11 тыс. кв. м. При этом общая площадь всего торгового центра — чуть больше 50 тыс. кв. м.
О причинах закрытия магазина компания и ТРЦ не сообщают.
В продовольственном сегменте Diamond City также представлен жесткий дискаунтер «Спутник», однако, кто займет освободившиеся после «Гиппо» площади, пока не известно.
У «Гиппо» сейчас работает 22 магазина разных форматов в Минске, всего по стране сеть насчитывает 28 магазинов.