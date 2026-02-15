Сеть «Гиппо» начала ликвидацию своих гипермаркетов 20 15.02.2026, 21:02

Закрыт магазин в ТРЦ Diamond City.

С 14 февраля в торгово-развлекательном центре Diamond City недалеко от столичного микрорайона Малиновка закрылся магазин сети «Гиппо». Информацию об этом Office Life подтвердили в ТРЦ.

Ретейлер «Белвиллесден», который развивает сеть «Гиппо», начал работать в Diamond City в 2018 году, в день открытия ТРЦ. На тот момент это был один из крупнейших гипермаркетов сети: общая площадь — более 11 тыс. кв. м. При этом общая площадь всего торгового центра — чуть больше 50 тыс. кв. м.

О причинах закрытия магазина компания и ТРЦ не сообщают.

В продовольственном сегменте Diamond City также представлен жесткий дискаунтер «Спутник», однако, кто займет освободившиеся после «Гиппо» площади, пока не известно.

У «Гиппо» сейчас работает 22 магазина разных форматов в Минске, всего по стране сеть насчитывает 28 магазинов.

