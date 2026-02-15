Зеленский: Трамп должен поставить Путину ультиматум

Зеленский: Трамп должен поставить Путину ультиматум6
- 15.02.2026, 21:09
В случае отказа — «тотальные санкции» против энергетики РФ.
Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые помогут Дональду Трампу остановить агрессию РФ и обеспечить стабильный мир для Украины.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, в интервью изданию POLITICO.
План из трех шагов
Глава государства убежден, что президент США должен действовать без оглядки на Кремль. Первоочередной задачей он считает предоставление Украине гарантий безопасности и разработку плана экономического восстановления.
«Я думаю так... Он должен предоставить нам гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности, без диалога с Путиным. Потому что это гарантии безопасности от Президента Соединенных Штатов», — подчеркнул Зеленский.
Второй шаг — реализация плана по восстановлению страны. Это, по словам президента, необходимое условие для перехода к мирной жизни.
«Дайте нам пакет восстановления Украины. Это будет означать второй шаг, что мы восстановимся, это будет означать, что наступит мир», — подчеркнул президент Украины.
Следующим этапом должно стать прямое требование к Москве прекратить огонь.
«Позвонить Путину и сказать: «Смотри, ты должен остановиться там, где ты сейчас находишься. Мы должны заморозить конфликт сейчас, а потом мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров и решим, как закончить эту войну», — Зеленский очертил алгоритм действий.
Ультиматум и «тотальные санкции»
Если российский диктатор Владимир Путин откажется принимать эти условия, США должны максимально усилить поддержку Украины и ввести беспрецедентные ограничения против агрессора. В частности, речь идет о полной блокаде энергетического сектора РФ.
«Если Путин скажет «нет» — тогда да, президент Трамп должен дать нам все, что нам нужно, чтобы спасти нас, защитить нас и чтобы мы оставались сильными. Он может наложить санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику», — заявил президент Украины.
Кроме того, Зеленский призвал западных партнеров к персональному давлению на российские элиты, включая высылку их родственников, проживающих и обучающихся в демократических странах.