Известный фигурист из США публично поддержал Украину на Олимпиаде 1 15.02.2026, 21:29

11,410

Джонни Вейр

Видеофакт.

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию, бронзовый призер Чемпионата мира по фигурному катанию 2008 года Джонни Вейр во время Олимпиады выразил поддержку Украине.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане бывший американский фигурист не выступает как спортсмен, а работает аналитиком и комментатором фигурного катания для трансляций NBC Olympics. Он опубликовал в своем Instagram-блоге видео в украинской вышиванке под песню Пивоварова «Ой на горі»:

«Вот сижу я, вышиваю, никого не трогаю». Я гордился тем, что носил вышиванку в Милане».

Стоит отметить, что Джонни Вейр не впервые высказывается в поддержку украинцев. В феврале 2024 года спортсмен надел украинскую форму и призвал помогать Украине в войне с оккупационной армией Российской Федерации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com